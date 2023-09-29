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Важное урологическое исследование детям в крае проводят только в АККЦОМД

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Важное урологическое исследование детям в Алтайском крае проводят только в краевом центре охраны материнства и детства.

Речь о КУДИ – комплексном уродинамическом исследовании. Аппарат для его проведения в детской сети регионального здравоохранения есть только в отделении урологии АККЦОМД. Оборудование было установлено пару лет назад, в год проводят в среднем 90-100 исследований.

КУДИ – одно из эффективных обследований в урологии. Его цель – определить функциональное состояние мочевого пузыря и мочеиспускательного канала в фазе накопления мочи, ее сохранения и опорожнения. В ходе обследования процесс накопления и выведения мочи моделируется и воспроизводится, что дает возможность оценить функцию мочеиспускания.

Исследование безболезненное, его проводят в том числе детям, начиная с трехмесячного возраста.

Показания к проведению КУДИ:

  • оно обязательно при нейрогенной дисфункции тазовых органов у пациентов с неврологическим заболеванием;
  • после оперативного лечения по поводу заболеваний спинного мозга;
  • пациентам с ПМР (пузырно-мочеточниковым рефлюксом);
  • пациентам со Spina bifida (спина бифида);
  • при любом виде недержании мочи;
  • при подготовке к операции в связи с недержанием мочи;
  • при жалобах на дизурию: затрудненное, учащенное или редкое мочеиспускание, отсутствие или ослабление чувства позыва, внезапные сильные позывы к мочеиспусканию.
  • рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (пиелонефрит, цистит);
  • при отсутствии эффекта от консервативного лечения различных расстройств мочеиспускания,
  • а также в других случаях по усмотрению вашего лечащего врача.

    Противопоказания к проведению КУДИ:

  • наличие инфекции мочеполовых органов в острой стадии;
  • сужение мочеиспускательного канала – невозможность проведения уродинамического катетера в мочевой пузырь.

    КУДИ включает в себя следующие виды исследований:

  • Цистометрия;
  • Урофлоуметрия;
  • Урофлоуметрия с ЭМГ;
  • Исследование объема остаточной мочи;
  • Метод «давление-поток»;
  • УЗИ мочевого пузыря;
  • Стресс-тест мочевого пузыря;
  • Электромиография мышц тазового дна.

    Как отмечают врачи отделения, в современной урологии нет более точного метода диагностики, который бы позволил с высокой достоверностью установить причины нарушений мочеиспускания. Уже в ходе диагностики можно сформировать ожидания больного, продемонстрировав, как будет осуществляться процесс мочеиспускания после лечения.

    Эта методика дает возможность обнаружить скрытое недержание мочи, определить гиперактивность мочевого пузыря, степень обструкции мочеиспускательных путей, что необходимо для прогнозирования результата лечения. С помощью уродинамического исследования можно определить возможность назначения медикаментов или целесообразность хирургической коррекции.

    В АККЦОМД такую процедуру можно получить по ОМС через госпитализацию или через прием детского уролога-андролога, а также на платной основе.

    Важно: КУДИ требует определенной подготовки, спросите об этом врача.

    При себе необходимо иметь УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (такое исследование можно провести в отделении урологии АККЦОМД), общий анализ мочи, бакпосев мочи, заполненный дневник мочеиспускания.

    Исследование проводят заведующий отделением, главный внештатный специалист, детский уролог-андролог, к.м.н. Киптилов Александр Викторович; детский хирург, детский уролог-андролог, ортопед-травматолог, аспирант кафедры детской хирургии Фролкова Карима Рахматулловна, детский уролог-андролог, врач высшей квалификационной категории, к.м.н. Попов Илья Сергеевич.

    Телефон для получения подробной информации: (3852) 56-98-58.

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