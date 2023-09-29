Важное урологическое исследование детям в крае проводят только в АККЦОМД

Важное урологическое исследование детям в Алтайском крае проводят только в краевом центре охраны материнства и детства.

Речь о КУДИ – комплексном уродинамическом исследовании. Аппарат для его проведения в детской сети регионального здравоохранения есть только в отделении урологии АККЦОМД. Оборудование было установлено пару лет назад, в год проводят в среднем 90-100 исследований.

КУДИ – одно из эффективных обследований в урологии. Его цель – определить функциональное состояние мочевого пузыря и мочеиспускательного канала в фазе накопления мочи, ее сохранения и опорожнения. В ходе обследования процесс накопления и выведения мочи моделируется и воспроизводится, что дает возможность оценить функцию мочеиспускания.

Исследование безболезненное, его проводят в том числе детям, начиная с трехмесячного возраста.

Показания к проведению КУДИ:

оно обязательно при нейрогенной дисфункции тазовых органов у пациентов с неврологическим заболеванием;

после оперативного лечения по поводу заболеваний спинного мозга;

пациентам с ПМР (пузырно-мочеточниковым рефлюксом);

пациентам со Spina bifida (спина бифида);

при любом виде недержании мочи;

при подготовке к операции в связи с недержанием мочи;

при жалобах на дизурию: затрудненное, учащенное или редкое мочеиспускание, отсутствие или ослабление чувства позыва, внезапные сильные позывы к мочеиспусканию.

рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (пиелонефрит, цистит);

при отсутствии эффекта от консервативного лечения различных расстройств мочеиспускания,

а также в других случаях по усмотрению вашего лечащего врача. Противопоказания к проведению КУДИ:

наличие инфекции мочеполовых органов в острой стадии;

сужение мочеиспускательного канала – невозможность проведения уродинамического катетера в мочевой пузырь. КУДИ включает в себя следующие виды исследований:

Цистометрия;

Урофлоуметрия;

Урофлоуметрия с ЭМГ;

Исследование объема остаточной мочи;

Метод «давление-поток»;

УЗИ мочевого пузыря;

Стресс-тест мочевого пузыря;