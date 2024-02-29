Вакцин от опасной болезни не хватает в России

В 16 регионах РФ жалуются на дефицит вакцины от кори, сообщает “Лента.ру”.

Вакцина.

Эксперты заявляют, что дефицит вакцин возник из-за вспышки заболевания: болеть корью в России стали в 80 раз чаще по сравнению с 2022 годом.

Во многих регионах станы отмечался дефицит тройной вакцины от кори, краснухи, паротита. Их поставки в Россию прекратила американская фармкомпания MSD.

Врач-иммунолог подчеркивает, что инфекцию в Россию завозят граждане ближайшего зарубежья.

Ранее первая в мире вакцина «Спутник V» перестала защищать от ковида.

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Взято отсюда

01.03.2024