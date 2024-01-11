Ветер до 33 м/с. Ураган продолжает бушевать в Алтайском крае

Штормовое предупреждение и режим повышенной готовности действуют в Алтайском крае 11 января. О погоде на сегодня рассказал региональный гидрометцентр.

Метель. Автомобили на зимней дороге.

Погода ночью была до -18 градусов. Местами шел умеренный снег, была метель, появилась гололедица. Ветер был юго-западный 18-23 м/с, местами с порывами 25-30 м/с и даже до 33 м/с.

Днем воздух прогреется до -9 градусов. На севере местами до -14. На дорогах останется гололедица, будут снежные заносы.

Ветер ожидается такой как, как и ночью. То есть местами до 33 м/с. В среднем 15-20 м/с.

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Взято отсюда

11.01.2024