Ветер до 33 м/с. Ураган продолжает бушевать в Алтайском крае

Штормовое предупреждение и режим повышенной готовности действуют в Алтайском крае 11 января. О погоде на сегодня рассказал региональный гидрометцентр.
Метель. Автомобили на зимней дороге.
Погода ночью была до -18 градусов. Местами шел умеренный снег, была метель, появилась гололедица. Ветер был юго-западный 18-23 м/с, местами с порывами 25-30 м/с и даже до 33 м/с.
Днем воздух прогреется до -9 градусов. На севере местами до -14. На дорогах останется гололедица, будут снежные заносы.
Ветер ожидается такой как, как и ночью. То есть местами до 33 м/с. В среднем 15-20 м/с.
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Взято отсюда
11.01.2024