Вирусолог предупредил россиян о приходе трех вирусных заболеваний - ГОРНЯК22

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Вирусолог уточнил, что заболевания могут прийти одновременно. При этом они атакуют как взрослых, так и детей. Он порекомендовал россиянам вакцинироваться от гриппа

Вирусолог спрогнозировал приход новых вариантов коронавируса, гриппа и респираторных вирусов. Под угрозой заболевания находятся люди со склонностью к заболеваниям дыхательных путей, сообщает “Говорит Москва” со ссылкой на слова директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова.

По его словам, в России фиксируется подъем заболеваемости новым субтипом омикрона – пирола. Вирусолог отметил, что он совпадает с приходом вирусов гриппа и активации других респираторных вирусов. При этом может быть возникнуть сочетание инфекций, что угрожает группам риска по респираторным инфекциям.

“В этом году прогнозируется фактически развитие тридемии. Когда будут циркулировать три вируса основных: новые субтипы омикрона, вирусы гриппа и риносинцитиальный вирус. Они могут быть одновременно, атаковать людей взрослых и детей“, – рассказал Викулов.

Врач отмечает, что при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты, а также рекомендует вакцинироваться от гриппа. По его словам, пока нет существенного всплеска заболеваемости, однако число новых случаев растет.

“Пока масочный режим не введён и не является всеобщим рекомендованным. Однако в местах скопления людей, где уже сейчас потенциально могут быть заболевшие, иметь индивидуальные средства защиты в виде чистых масок и местных антисептиков – я не против, только за. Нужно правильно надевать, носить и правильно снимать маски, антисептиками нужно правильно и дозированно пользоваться. Во всём нужно видеть меру“, – сказал вирусолог.

Ранее Роспотребнадзор объявил о том, что пирола оказался более заразен, чем омикрон. Мутировавшей пироле удается обойти иммунитет, полученный после заражения другими вариантами коронавируса или после вакцинации.