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Владимир Лещенко рассказал о новых правилах оказания платных медицинских услуг - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Владимир Лещенко рассказал о новых правилах оказания платных медицинских услуг

ГОРНЯК2201 mins

Председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко рассказал, как изменились правила оказания платных медицинских услуг. Этот вопрос на интернет-конференции ему задала жительница Новоалтайска.

С 1 сентября начали действовать Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, принятые 11 мая 2023 года принято постановлением Правительства РФ № 736. Они будут действовать три года, до 1 сентября 2026 года. Прежние правила, принятые в 2012 году, утратили силу.

Как рассказал Владимир Лещенко, медицинские организации, участвующие в реализации программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, будут вправе оказывать платные медицинские услуги по установлению индивидуального поста медицинского наблюдения в стационарных условиях при отсутствии медицинских показаний к его установлению.

Также новыми Правилами предусмотрено, что порядок определения цен на платные медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями государственной и муниципальной системы здравоохранения, будут устанавливаться органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей этих медицинских организаций. Условия использования материально-технической базы и условия привлечения медицинских работников для оказания платных медицинских услуг также будут определять учредители. В медицинских организациях частной системы здравоохранения это будут делать руководители организаций.

Отдельно в Правилах закреплено, что оказание платных медицинских услуг в медицинских организациях в случае участия их в программах обязательного медицинского страхования не должно будет приводить к снижению объемов и увеличению сроков ожидания оказания медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно.

С 1 сентября текущего года медицинская помощь при предоставлении платных медицинских услуг будет организована и оказана:

а) в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которое утверждается Министерством здравоохранения РФ;

б) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения РФ, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями;

в) на основе клинических рекомендаций;

г) с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых Министерством здравоохранения РФ.

Для оказания платных медицинских услуг исполнителю необходимо получить письменное согласие потребителя или заказчика на их оказание.

В новых Правилах предусмотрены также особенности оказания медицинских услуг при заключении договора дистанционным способом.

С другими ответами на вопросы интернет-конференции можно ознакомиться по ссылке .

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