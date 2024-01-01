Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Власти российских регионов отменяют введенные ранее ограничения абортов

Подписывайся на ГОРНЯК22!

После слов Путина о правах женщин региональные власти пересматривают ранее принятые решения о запрете абортов, сообщают “Известия”.

Власти российских регионов отменяют введенные ранее ограничения абортов

Аборт.

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что “права и свободы женщин должны соблюдаться”.

После этих слов в регионах начали комментировать ошибочность своих решений.

Так, власти начали отрицать, что есть рекомендации о запрете абортов в частных клиниках.Также заявили, что основная причина инициативы — претензии к качеству процедуры в этих организациях.

В некоторых регионах отметили, что запрет абортов — это “путь в никуда”, и ущемлять репродуктивные права женщин не будут.

Ранее в Госдуме не поддержали запрет на аборты в частных клиниках.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
02.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

На Алтае заболели коклюшем более 25 учеников гимназии

02.01.2024

 Здоровье

Власти российских регионов отменяют введенные ранее ограничения абортов

02.01.2024

 Здоровье

Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

02.01.2024

 Образование

Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

02.01.2024

 Образование

Единственное в мире, где проезд дешевеет. Что мы знаем о метро Барнаула: выдумки, правда, картинки

02.01.2024

 Новости Алтай

Стало известно, когда выйдет новая часть франшизы «Майор Гром»

02.01.2024

 Новости Алтай

Как правильно хранить блюда, приготовленные на Новый год

02.01.2024

 Новости Алтай

Сотрудники Рубцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю встретились с воспитанниками подшефного детского дома

02.01.2024

 Новости Алтай

Сегодня на телеканале «Россия 1» премьера главной семейной кинокартины уходящего года – «Чебурашка»

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix