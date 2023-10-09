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Внимание студентов всех отделений Барнаульского базового медицинского колледжа!

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В нашем колледже проводится конкурс постеров-мотиваторов по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Прием конкурсных работ проводится до 20 октября 2023 года включительно.

Все участники получат сертификаты участия. 3 победителя получат дипломы.

Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ББМК 10 ноября 2023 года.

Конкурсная работа представляется в электронном виде в формате JPEG.

Постеры-мотиваторы могут носить информационный, агитационно-пропагандистский характер. Содержание постеров-мотиваторов должно быть актуальным, значимым, привлекать внимание к заявленной теме; полно, аргументировано, образно, информативно, инновационно и доходчиво раскрывать ее.

Название постера-мотиватора должно быть броским, ярким, желательно отражающим содержание.

Текст постера-мотиватора печатается шрифтом Times New Roman, читаемого размера. Текст рекомендуется располагать колонками, давая отдельным частям заголовки.

Конкурсные работы присылать на электронный адрес: tezoff@rambler.ru

При объеме файла с конкурсной работой более 1 МБ он может быть заархивирован (форматы zip, rar). Имя файла (архива) – Ф.И.О. автора и номер группы, например: Иванова Т.Н._132.

Приложение: Положение и конкурсе.

Заявление о сохранении оплаты(14.02 КБ) Положение о студенческом конкурсе постеров-мотиваторов ССС(1.51 МБ)

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