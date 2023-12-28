Вооружен и опасен: в бийской школе прошли антитеррористические учения

В ходе тренировки отрабатывались действия сотрудников школы и учителей, а также проверялись технические возможности учебного заведения

30 сентября в школе № 3 устроили тренировку, по легенде которой в учебное заведение проник террорист, вооруженный стрелковым оружием. Главное при таком развитии событий – грамотное реагирование персонала школы. От этого зависит, сможет ли стрелок добраться до учебных классов и как быстро приедут спецслужбы.

Учения с привлечением спецслужб проходят по разным сценариям с отработкой разных алгоритмов действий. При этом организаторы поясняют, что сегодняшняя тренировка не связана с событиями в Ижевске, а является плановой. Подобные инструктажи в школах Бийска проводит постоянно.

– Есть определенный алгоритм действий для всех – учеников, педагогов, охранников. Сегодня мы проверим, как это будет происходить на практике, насколько персонал школы знает последовательность своих действий и как отреагируют дети при объявлении сигнала тревоги. План тренировки составлен самим учебным заведением, наша задача – наблюдать за ходом ее проведения и дать рекомендации по окончании, – говорит Дмитрий Фоминых, главный специалист управления ГО ЧС и ПБ Бийска.

Тренировка в СОШ № 3 Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Для каждой ситуации в учебном заведении существует свои сигналы, которые дети должны знать наизусть. Так, например, эта тренировка началась с трех коротких звонков – всем должно было стать понятно, что в школу проник вооруженный террорист.

Тренировка в СОШ № 3 Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Одновременно охранник нажимает тревожную кнопу на пульте, который находится всегда при нем. Сигнал от кнопке напрямую подается группе быстрого реагирования отдела вневедомственной охраны, которая через 3-5 минут прибывает в «захваченное» учебное заведение. Прибывшая группа сразу же блокирует все входы и выходы, выясняет причину срабатывания тревожного сигнала и передает информацию в дежурную часть. Та со своей стороны доводит информацию до всех необходимых спецслужб, в том числе вызывает ОМОН.

Тренировка в СОШ № 3 Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В это время после того, как прозвенел троекратный звонок, ученики и педагоги начинают действовать по своему алгоритму действий.

Если сигнал был во время урока, учитель сразу же закрывает дверь на ключ, проверяет – закрыта ли она, а дети прячутся под парты;

Если сигнал был подан во время перемены, дети забегают в ближайший кабинет, который педагог также закрывает на ключ;

Если ребенок выходил из кабинета во время урока, а был подан сигнал, он должен забежать в ближайший кабинет.

Тренировка в СОШ № 3 Фото: Сергей Кулыгин, “БР”Тренировка в СОШ № 3 Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Кроме слаженности действий всех участников тренировки важно проверить, как работают запорные дверные механизмы. Со слов детей, учащихся в разных школах Бийска, в некоторых учебных классах замки отсутствуют вовсе. Такие тренировки как раз помогают выявить все имеющиеся недочеты и незамедлительно их исправить.

– Эта тренировка – обычное учебное мероприятие, которое проводится в школе ежеквартально. Все участники учебного процесса, в том числе и родители, периодически проходят инструктажи как действовать при различных чрезвычайных ситуациях. То есть все знают, как себя вести, а тренировки нам помогают закрепить эти знания и выявить какие-то пробелы в них, – рассказывает Наталья Грачева, учитель математики, заместитель директора по учебной работе.

Тренировка в СОШ № 3 Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

По словам сотрудников учебного заведения к системе безопасности в школе внимательное и строгое отношение. Войти посторонним в школу не представляется возможным, так как вход закрыт на электронный замок, открывают который лишь ученикам и учителям. Для взаимодействия родителей с педагогами отработана своя система – учитель назначает время и уведомляет об этом охрану заранее.

Тренировка в СОШ № 3 Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Тренировка по такому же сценарию прошла в этот же день еще в одной школе Бийска – №7. Как пояснил специалист УГОЧС и ПБ Дмитрий Фоминых, каждая школа не раз за весь учебный год проведет подобное мероприятие, причем с различными сценариями.

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Взято отсюда