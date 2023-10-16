Врач-эксперт объяснила, почему появляются черные точки перед глазами

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Медик объяснила, с чем может быть связано появление темных точек перед глазами и когда следует при таком симптоме обращаться к врачам

Мушки чаще всего мелькают перед глазами у людей, когда они резко меняют положение тела или поднимают тяжести, заявила невролог Ольга Калмыкова, сообщает радио Sputnik .

По ее словам, в большинстве случаев эти темные точки говорят о повышении артериального давления, однако у их появления могут быть и другие причины.

“Чаще всего мушки появляются на фоне повышенного давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус. Однако они также могут свидетельствовать о низком давлении, болезнях глаз, артериальной гипотензии, анемии, мигрени и сахарном диабете“, – отметила врач.

Специалист подчеркнула, что если мушки появляются перед глазами чаще трех-четырех раз в месяц, то человеку следует обратиться к терапевту.

“Нужно сдать клинический и биохимический анализы крови, проверить уровень сахара в крови, провести исследование на гликированный гемоглобин, а также ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов. Желательно также сделать ЭКГ“, – порекомендовала эксперт.

Медик также добавила, что направляя пациента на то или иное исследование, терапевт будет учитывать его возраст, жалобы, лекарства, которые он принимает, и ранее поставленные ему диагнозы. После обследования человеку может понадобиться консультация офтальмолога, невролога или кардиолога.

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