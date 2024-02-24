Врач назвал самые распространенные причины боли в коленях

Врач-ревматолог Полина Постникова рассказала, что боль в коленях может возникать после травм или развиться со временем. Об это пишет «Газета.Ru».

Женские ноги.

Одна из наиболее распространенных причин боли в коленях у людей среднего и старшего возраста — остеоартрит.

Поражение мягких тканей также может вызывать боль, отметила врач.

При этом боль в коленном суставе может развиваться при поражении опорно-двигательного аппарата.

Редкие причины болей в коленях

Ревматические, инфекционные и онкологические заболевания являются редкими причинами болей в коленях.

Тренировка.

Если вы почествовали боль после тяжелой тренировки, то убедитесь, что соблюдаете технику упражнений.

В любом случае стоит обратиться к врачу, чтобы он поставил точный диагноз.

Ранее сообщалось, что врач назвал главную ошибку при измерении давления.

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Взято отсюда

24.02.2024