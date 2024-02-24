Врач назвал самые распространенные причины боли в коленях

Врач-ревматолог Полина Постникова рассказала, что боль в коленях может возникать после травм или развиться со временем. Об это пишет «Газета.Ru».
Женские ноги.
Одна из наиболее распространенных причин боли в коленях у людей среднего и старшего возраста — остеоартрит.
Поражение мягких тканей также может вызывать боль, отметила врач.
При этом боль в коленном суставе может развиваться при поражении опорно-двигательного аппарата.
Редкие причины болей в коленях
Ревматические, инфекционные и онкологические заболевания являются редкими причинами болей в коленях.
Тренировка.
Если вы почествовали боль после тяжелой тренировки, то убедитесь, что соблюдаете технику упражнений.
В любом случае стоит обратиться к врачу, чтобы он поставил точный диагноз.
Ранее сообщалось, что врач назвал главную ошибку при измерении давления.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
24.02.2024