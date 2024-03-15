Врач рассказал, что происходит с организмом человека, когда он улыбается

О механизмах, которые запускаются в организме на уровне физиологии во время улыбки, рассказал врач-ортодонт, сообщает “Доктор Питер”.
Улыбка.
Когда человек улыбается, его мозг начинает вырабатывать гормоны, которые регулируют настроение и чувства.
Во время улыбки мозг дает организму сигналы на усиленную выработку эндорфина, дофамина и серотонина.
Эти гормоны дарят человеку чувство счастья, контролируют мышечную активность и формируют мотивацию.
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Взято отсюда
15.03.2024