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Врач рассказал, что происходит с организмом человека, когда он улыбается

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О механизмах, которые запускаются в организме на уровне физиологии во время улыбки, рассказал врач-ортодонт, сообщает “Доктор Питер”.

Врач рассказал, что происходит с организмом человека, когда он улыбается

Улыбка.

Когда человек улыбается, его мозг начинает вырабатывать гормоны, которые регулируют настроение и чувства.

Во время улыбки мозг дает организму сигналы на усиленную выработку эндорфина, дофамина и серотонина.

Эти гормоны дарят человеку чувство счастья, контролируют мышечную активность и формируют мотивацию.

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Взято отсюда
15.03.2024

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