Врач рассказал, как эффективно формировать полезные привычки

Врач рассказал, как быстро сформировать привычку. Об этом сообщает Lenta.ru.

Стакан воды.

Отмечается, что для формирования привычек необходимо каждый день повторять одно действие.

Например, чтобы заменить сладости на фрукты, понадобится 18 дней. А на привычку выпивать стакан воды с утра — 45 дней.

На формирование привычки делать зарядку по утрам необходимо 254 дня.

Ранее сообщалось, что врачи рассказали, можно ли через сиденье унитаза заразиться венерическим заболеванием.

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Взято отсюда

23.02.2024