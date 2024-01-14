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Врач рассказал о последствиях несоблюдения гигиены после туалета

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Зуд около заднего прохода может быть вызван несколькими причинами, рассказал врач. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач рассказал о последствиях несоблюдения гигиены после туалета

Общественный туалет.

Чаще всего неприятные ощущения появляются из-за неправильной гигиены после туалета. Если есть возможность сходить в душ, то нельзя ее упускать. При этом слишком частый душ может привести к псориазу и экземе.

Также зуд может появиться из-за запора, диареи и геморроя.

У детей зуд обычно провоцируют острицы. В этом случае неприятные ощущения усиливаются ночью.

При такой деликатной проблеме стоит пить больше воды и туалетную бумагу заменить на душ. Однако если симптомы ухудшаются, то нужно незамедлительно обратиться к врачу.

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Взято отсюда
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