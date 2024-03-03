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Врач рассказала, почему утренняя зарядка может быть опасна

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Врач-терапевт назвала опасность утренней зарядки. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Врач рассказала, почему утренняя зарядка может быть опасна

Спорт . Бег.

Утром физическая активность может навредить людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Также не стоит заниматься зарядкой по утрам, если имеются злокачественные новообразования и даже простуда.

Кроме того, зарядка сразу после пробуждения может навредить — заболит голова или повысится давление. Организму сначала нужно проснуться и подготовиться к активности.

Ранее сообщалось, что специалисты назвали самые опасные упражнения для поясницы.

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Взято отсюда
03.03.2024

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