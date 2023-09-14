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Врача из Камня-на-Оби вызвали на «ковёр» из-за того, что она рассказала в соцсетях про потоп в больнице

ГОРНЯК2201 mins

Стоматолог Анастасия сообщила накануне, что во время дождей в здании поликлиники на Карла Маркса с потолков бежит вода, некоторые помещения зимой прогреваются максимум до 10 градусов, а недавно в хирургическом кабинете на пациента упал кусок штукатурки.

После публикации медучреждение экстренно закрыли на ремонт, а стоматолога вызвали к главврачу.

«Вчера мой заведующий позвонил и сказал, что я вызвана к главному врачу. Заведующий у меня спросил, для чего я это сделала? И сказал, что для больницы это сулит только неприятности.

Открытой агрессии и давления нет, но и с солидарностью коллег я не столкнулась. Медицинский персонал озабочен дальнейшей судьбой после столь скоропостижных событий. Люди переживают, не аукнется ли? В целом от коллег я слышу: «Зачем вы, Анастасия, погорячились? Мы бы переехали после Нового года в другое помещение». Но я первый раз, вообще, про это слышу. После публикации вдруг мои медсёстры затвердили, что ходили разговоры, что мы переедем. Уточнила у своего коллеги – он тоже слышит это впервые», – рассказала Анастасия.

©Подъём

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