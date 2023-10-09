09.10.2023

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Врачам рассказали, как они должны общаться с пациентами

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Краевой Минздрав опубликовал приказ, где указаны фразы, которых медики должны избегать во время такого общения.

Например, следует воздержаться от фраз, которые демонстрируют безразличие к пациенту, оскорбления, оценочные суждения, а также высказывания, которые не несут конкретного смысла. Обращения «девушка», «молодой человек», «мужчина» рекомендуют заменить на нейтральное «вы». Также врачам не следует употреблять уменьшительно-ласкательные слова в общении с пациентами, например, «минуточку», «звоночек» и так далее. Эти рекомендации федеральный Минздрав выпустил в декабре прошлого года. Теперь их закрепили на региональном уровне.

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