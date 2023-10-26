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Врачи Бийского онкодиспансера проводят выездные обследования населения

редактор ГОРНЯК2201 минуты

За 9 месяцев текущего года на выездных консультациях врачи КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск» осмотрели более 230 человек. «Консультацию и направление на обследование получили пациенты с такими заболеваниями как меланома, лимфома, злокачественные новообразования кожи, щитовидной железы, молочной железы, эндометрия, почки, простаты, кишечника. Многие пациенты проходят дальнейшее лечение в нашем диспансере», – говорит и.о. главного врача КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск» Анастасия Быкова. На выездных консультациях чаще всего выявляются онкологические заболевания наружных локализаций, такие как злокачественные новообразования кожи и молочной железы. Врачи-онкологи еще раз напоминают о важности самообследования молочных желез, которое необходимо проводить всем женщинам старше 20 лет не реже одного раза в месяц. Ранняя диагностика является важным фактором для более успешного результата лечения.

новости Локтевский

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