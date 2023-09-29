Врачи дали советы, как не заболеть ОРВИ в осенний период

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Начинать лечение лучше сразу при первых симптомах заболевания. Врачи рекомендуют начинать принимать препараты уже в первые двое суток

Российские врачи предупреждают, что этой осенью есть вероятность столкнуться с повышенной вирусной активностью. Медики призывают не паниковать и сделать максимум, чтобы не заболеть, сообщает ” Ридус “.

Профилактика

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова посоветовала соблюдать правила профилактики и обязательно вакцинироваться. Прививочная кампания против гриппа в России уже стартовала, и вакцинация – лучшее средство для того, чтобы не заболеть гриппом.

Отмечается, что касательно коронавирусной инфекции вакцины обновлены специально под штамм омикрон. В Роспотребнадзоре объяснили, что это минимизирует риск развития тяжелых форм болезни и число госпитализаций в случае заражения.

Препараты

Эксперты рекомендуют принимать противовирусные препараты широкого спектра действия. Они помогут в профилактике заражения после контакта с заболевшим, а также при первым симптомах заболевания. Так, одним из эффективных средств является умифеновир – действующее вещество препарата “Арбидол”.

Препарат действует против гриппа, коронавирусной инфекции, аденовируса, риновируса и других. Он блокирует размножение широкого спектра вирусов на ранних стадиях, и его можно использовать в качестве сезонной профилактики.

Что делать при симптомах заболевания

При недомогании врачи рекомендуют сразу начинать лечение противовирусными препаратами прямого действия. Делать это лучше в первые двое суток с начала болезни – тогда эффект будет максимальным. Заболевание пройдет легче, а риск осложнений снизится.

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