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Врачи-гематологи призывают жителей Алтайского края стать донорами костного мозга

редактор ГОРНЯК2201 минуты

С помощью современных технологий стать донорами костного мозга не сложнее, чем сдать кровь на тромбоциты.

И никакого вреда для здоровья. Зато вы сможете спасти жизнь человеку. Ваши стволовые клетки будут работать в его организме и обеспечивать нормальное кроветворение. Каким пациентам требуется трансплантация костного мозга? Почему эти пациенты могут рассчитывать только на помощь соотечественников? И что может рассказать о вашем здоровье обычный анализ крови? Рассказывает главный гематолог Алтайского края, заведующий дневным стационаром терапевтического профиля Алтайской краевой клинической больницы Ирина Ващенко.

Татьяна Бондаренко

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