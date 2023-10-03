Врачи-гематологи призывают жителей Алтайского края стать донорами костного мозга

С помощью современных технологий стать донорами костного мозга не сложнее, чем сдать кровь на тромбоциты.

И никакого вреда для здоровья. Зато вы сможете спасти жизнь человеку. Ваши стволовые клетки будут работать в его организме и обеспечивать нормальное кроветворение. Каким пациентам требуется трансплантация костного мозга? Почему эти пациенты могут рассчитывать только на помощь соотечественников? И что может рассказать о вашем здоровье обычный анализ крови? Рассказывает главный гематолог Алтайского края, заведующий дневным стационаром терапевтического профиля Алтайской краевой клинической больницы Ирина Ващенко.

Татьяна Бондаренко

Источник