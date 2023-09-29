Врачи-кардиологи нашей больницы рассказали на страницах Вечёрки о том, как сохранить здоровье сердца

«Вечерний Барнаул» , 29 сентября 2023 г. № 144 (5817)

Екатерина ДОЦЕНКО.

Здоровье

В ритме сердца

29 сентября отмечается День сердца, призванный повысить осведомленность населения о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения.

При каких симптомах нужно немедленно вызывать скорую помощь

В отделении кардиологии Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи борются за спасение пациентов с острой коронарной патологией. Врачи отмечают: во многих случаях тяжелого развития болезни можно бы было избежать, если пересмотреть свои жизненные привычки.

Опыт и молодость

8.00 утра. В кардиологическом отделении Краевой клинической больницы пересменка – только закончилось ночное дежурство.

– Предыдущие сутки были более-менее спокойными. В отделение поступили всего шесть человек. Обычно 10 и более, – рассказывает кардиолог Ирина Кольцова .

Ирина работает на суточных дежурствах.

– Встречаю пациентов в приемном покое, провожу осмотр и оказываю неотложную помощь, которая необходима здесь и сейчас. Затем направляю больных в отделение и наблюдаю за ними в течение ближайших суток, – рассказывает молодой врач.

Ординатуру по кардиологии Алтайского медуниверситета она проходила на базе этого же отделения, а сейчас получает смежную специальность по анестезии и реаниматологии.

– К нам поступают больные с нарушениями ритма сердца – это могут быть различные формы фибрилляции и трепетания предсердий. Также мы принимаем пациентов с разными формами острого коронарного синдрома, хронической ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью. Традиционно наибольший наплыв происходит весной и осенью. Не секрет, что большинство наших пациентов – пожилого возраста. Сезонная копка картофеля и интенсивная дачная работа для многих становится серьезным испытанием. В этом году поток пациентов не прекращался и летом, – отмечает Ирина.

Не пустуют койки и в палате интенсивной терапии, где лежат больные, требующие более тщательного ухода и экстренной квалифицированной помощи.

– Стабильные пациенты с нарушением ритма поступают в общую палату кардиологического отделения. Тех, у кого состояние средней тяжести и тяжелое, сразу госпитализируем в палату интенсивной терапии. Здесь за пациентами ведем круглосуточное наблюдение и мониторный контроль: постоянно измеряется ЭКГ, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, – рассказывает кардиолог.

Постоянно учимся

Врачи отделения – профессионалы своего дела с большим опытом работы. Они проводят консультации пациентов всех профильных отделений больницы, оказывают помощь при остром коронарном синдроме, пароксизмальных тахиаритмиях, при острой сердечной недостаточности и других сердечных патологиях. Одни из специалистов отделения Сергей Булыгин в этом году стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и признан лучшим кардиологом Алтайского края.

В кардиологии функционирует лаборатория гемодинамики и электрофизиологических исследований сердца. Постоянно внедряются новые методики диагностики и лечения – используются диагностическая коронарография, баллонная ангиопластика со стентированием коронарных артерий.

Снизить риски

В арсенале врачей-кардиологов сегодня достаточно средств, чтобы в большинстве случаев помочь пациенту справиться с болезнями сердца. Но и от пациента зависит многое. Наши патологии в большинстве случаев генетически обусловлены. Если кто-то из родственников перенес инфаркт или инсульт до 60 лет, то повышается риск возникновения острых сердечно-сосудистых состояний.

Мы не можем повлиять на возраст, наследственность, пол. Но есть и то, что сам человек способен контролировать. Заведующий отделением Александр Тимофеев рассказывает, как избежать сердечной катастрофы:

– Есть реальные шансы значительно снизить сердечно-сосудистые риски через воздействие на такие факторы, как курение, повышенный уровень холестерина и сахара в крови, высокое артериальное давление, избыточное потребление соли, жиров и углеводов. Вполне по силам человеку начать заботиться о себе, завязать с вредными привычками, встать с дивана и начать двигаться. Важно выполнять рекомендации врача, чтобы держать под контролем показатели тонометра. Повысилось артериальное давление – примите необходимые препараты и приведите организм в норму.

Важно обратить внимание на говорящие симптомы.

– Если у человека возникла давящая боль за грудиной, которая отдает в левую руку, плечо, лопатку, нередко в нижнюю челюсть, сопровождающаяся холодным обильным потом, то нужно действовать незамедлительно, -отмечает врач с 36-летним стажем. – Встречаются случаи, когда боль возникает в области желудка. Все это может быть признаками острого инфаркта миокарда. Необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Справка «ВБ»

С 2021 года в Алтайском крае действует пилотный проект по организации оказания помощи больным с хронической сердечной недостаточностью, на базе кардиологического диспансера создан региональный центр – все это в рамках реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение. Здесь наблюдаются пациенты в течение полугода после госпитализации, а затем передаются под наблюдение кардиолога или терапевта по месту жительства. В Алтайском крае сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают 890 тыс. человек.

Читайте статью в онлайн-газете “Вечерний Барнаул” , стр. 20

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