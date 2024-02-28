Врачи рассказали, как быстро избавиться от бессонницы

Засыпанию поможет дыхательная практика, сообщает “Лента.ру”.

Бессонница.

Дыхательное упражнение «4-7-8» успокаивает нервную систему и способствует быстрому засыпанию. Можно полностью избавиться от бессонницы, если делать его регулярно.

Сначала нужно сделать глубокий вдох в течение четырех секунд. Далее задержать дыхание и продолжать считать до семи. На счет “восемь” выдохнуть.

Практика помогает расслабиться и насыщает организм кислородом.

Ранее частую причину бессонницы назвал специалист.

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Взято отсюда

28.02.2024