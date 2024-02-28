Врачи рассказали, как быстро избавиться от бессонницы

Засыпанию поможет дыхательная практика, сообщает “Лента.ру”.
Бессонница.
Дыхательное упражнение «4-7-8» успокаивает нервную систему и способствует быстрому засыпанию. Можно полностью избавиться от бессонницы, если делать его регулярно.
Сначала нужно сделать глубокий вдох в течение четырех секунд. Далее задержать дыхание и продолжать считать до семи. На счет “восемь” выдохнуть.
Практика помогает расслабиться и насыщает организм кислородом.
Ранее частую причину бессонницы назвал специалист.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
28.02.2024