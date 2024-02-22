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Врачи рассказали, какая рыба может быть опасна для здоровья человека

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Некоторые виды рыбы рекомендуют употреблять с осторожностью, сообщает “Лента.ру”.

Врачи рассказали, какая рыба может быть опасна для здоровья человека

Рыба, морепродукты

Эти рыбы могут содержать внутри плоских описторхов — червей-паразитов, способных поражать печень человека:

  • сазан,
  • карась,
  • чехонь,
  • вобла,
  • язь

Также специалисты предостерегают от употребления мяса акулы, рыбы-меч, тунца, а также макрели и марлина. Эти рыбы в течение жизни накапливают тяжелые металлы, способные отравить организм человека.

В то же время самыми безопасными видами рыб назвали:

  • сельдь,
  • горбушу,
  • треску,
  • минтай,
  • скумбрию.

Ранее в Крыму забили тревогу: опасная, редкая, но прожорливая рыба начала уничтожать фауну.

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Взято отсюда
22.02.2024

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