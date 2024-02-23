Врачи рассказали, можно ли через сиденье унитаза заразиться венерическим заболеванием

Эксперты прокомментировали мнение о возможности заразиться при походе в туалет, сообщает “Лента.ру”.

Унитаз, сантехника.

Врач развеял популярный миф: получить венерическое заболевание из-за сиденья унитаза невозможно.

Ранее врач назвал самые распространенные причины боли в коленях. Одна из наиболее распространенных причин боли в коленях у людей среднего и старшего возраста — остеоартрит.

Поражение мягких тканей также может вызывать боль.

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Взято отсюда

24.02.2024