Врачи рассказали, можно ли через сиденье унитаза заразиться венерическим заболеванием

Эксперты прокомментировали мнение о возможности заразиться при походе в туалет, сообщает “Лента.ру”.
Унитаз, сантехника.
Врач развеял популярный миф: получить венерическое заболевание из-за сиденья унитаза невозможно.
Ранее врач назвал самые распространенные причины боли в коленях. Одна из наиболее распространенных причин боли в коленях у людей среднего и старшего возраста — остеоартрит.
Поражение мягких тканей также может вызывать боль.
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Взято отсюда
24.02.2024