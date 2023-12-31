Врачи рассказали, почему опасно объедаться мандаринами

Большое количество съеденных цитрусовых может привести к аллергии, сообщает РИА Новости.
Фрукты в супермаркете. Мандарины.
Стало известно, что переедание мандаринов на фоне употребления жирной пищи и сладостей может привести к аллергическим реакциям.
Это увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и повышает риск возникновения аллергии.
На период новогодних праздников врачи рекомендуют запастись препаратами против аллергии, а также не злоупотреблять алкоголем и цитрусовыми.
Ранее врач рассказала о норме потребления мандаринов в сутки.
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Взято отсюда
01.01.2024