Врачи рассказали, почему опасно объедаться мандаринами

Большое количество съеденных цитрусовых может привести к аллергии, сообщает РИА Новости.

Фрукты в супермаркете. Мандарины.

Стало известно, что переедание мандаринов на фоне употребления жирной пищи и сладостей может привести к аллергическим реакциям.

Это увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и повышает риск возникновения аллергии.

На период новогодних праздников врачи рекомендуют запастись препаратами против аллергии, а также не злоупотреблять алкоголем и цитрусовыми.

Ранее врач рассказала о норме потребления мандаринов в сутки.

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Взято отсюда

01.01.2024