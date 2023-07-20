Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета работают в Алтайском крае

19 и 20 июля в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства вели прием пациентов врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета: заведующая психоневрологическим отделением, врач-невролог Елена Ефет, врач-детский кардиолог консультативно-диагностического центра университета Фидель Зарубин, врач- детский эндокринолог клиники университета Мария Ильченко.

Педиатрический университет сотрудничает с центром охраны материнства и детства не первый год, но в таком формате визит специалистов проходит впервые. До этого взаимодействие между врачами происходило в виде телемедицинских консультаций.

Основная цель визита – консультации экспертов федерального уровня, наблюдение пациентов, коррекция уже поставленных диагнозов и назначенного лечения, сообщает Минздрав Алтайского края.

За два дня врачи осмотрят в общей сложности около 80 ребятишек. К примеру, кардиолог осмотрит 27 пациентов, которые находятся под наблюдением алтайских кардиологов, плюс детей, которые поступили накануне в стационар АККЦОМД и сейчас находятся в реанимационных отделениях центра. К примеру, один пациент поступил по скорой с тяжелым нарушением ритма.

– Дети приходят на контрольный осмотр. Нужно посмотреть, какую терапию они получают, может быть, что-то назначить дополнительно, потому что время идет, состояние ребенка меняется. Уточняем направления к кардиохирургам, сроки необходимого хирургического вмешательства. Дети, как правило, с уже поставленными диагнозами, это их очередное наблюдение. Некоторые из них уже побывали на лечении в Томске, Новосибирске – недавно или в раннем детстве. Мы посмотрели в основном ребятишек с различными пороками сердца, детей после кардиохирургических манипуляций, с серьезными нарушениями ритма. Здесь, в Барнауле, дети получают ту помощь, которая им нужна, или своевременно направляются на лечение в федеральные центры. Впечатление о работе местных кардиологов очень хорошее, — рассказал Фидель Зарубин.

Мария Ильченко:

– Вчера мы осмотрели детей с врожденной гиперплазией коры надпочечников, с ожирением, гипотиреозом. Также был ребенок с гипогликемией – достаточно сложный случай, ему скорректировали лечение, изменили дозировки препаратов. Здесь достаточно грамотные специалисты, поэтому дети все уже получают лечение. Очень хорошие условия в эндокринологическом отделении, есть отдельный кабинет для школы диабета, игровая комната, необходимое оборудование, грамотные специалисты.

Елена Ефет:

– За два дня мы посмотрим до 20 детей. Здесь достаточно сильная неврологическая помощь – это я могу оценить, так как мы работаем с докторами довольно долго в рамках телемедицинских консультаций. Наша консультативная работа заключается в том, чтобы получить совместное решение и в плане диагностического поиска, и в плане подбора терапии в сложных случаях. Диагнозы разные: генетически детерминированные энцефалопатии, постинфекционные осложнения, аутоимунные заболевания.

По итогам первого дня работы могу сказать, что был представлен достаточно широкий спектр патологии в разных возрастных группах – от месяца до 17 лет. Среди них были и дети с дебютом судорожных приступов, которые требуют уточнения диагноза. Большую часть работы в рамках диагностического поиска алтайские доктора уже выполнили, и мы вчера обсудили возможность дополнительных обследований, которые помогут точнее установить диагноз и назначить терапию.

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