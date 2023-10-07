07.10.2023

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Врачи выделили пять главных симптомов нового штамма коронавируса

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pexels.com

По словам специалистов, текущей осенью симптоматика инфекции действительно изменилась и болезнь стала проявляться по-другому

Врачи из Великобритании перечислили пять основных симптомов нового варианта коронавируса пирола, сообщает “Российская газета” .

Медики отметили, что штаммы, которые сейчас доминируют в мире, не вызывают у больных высокую температуру и одышку, которая указывает на поражение легких. В большинстве случаев пациенты теперь жалуются на насморк, чихание, заложенность носа, боль в горле, головную боль и слабость.

Таким образом, проявления коронавируса все больше становятся похожи на признаки сезонных ОРВИ.

Однако при этом у больных стали чаще проявляться такие редкие симптомы ковида, как язвы на языке и губах, охриплость голоса, сыпь, диарея, отечность слизистой рта, конъюнктивит, а также покраснение и боль в пальцах рук и ног.

Напомним, что в России могут доминировать другие штаммы коронавируса, поэтому симптомы инфекции также могут отличаться.

Ранее “Толк” сообщал, что за вариант коронавируса пирола и чем он опасен.

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