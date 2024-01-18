«Все не так, как в кино». Как в алтайской психбольнице принудительно лечат опасных преступников

Политеховский маньяк, иволгинский потрошитель – эти прозвища наводят ужас и будоражат воображение жителей Алтайского края. Здравомыслящими этих людей назвать трудно, однако и в психбольницах их не наблюдают. Между тем преступников, совершивших тяжкие преступления в невменяемом состоянии, принудительно лечат в специализированном отделении психиатрической больницы им. Ю. К. Эрдмана. В пресс-службе больницы рассказали, как проходит лечение, чем пациенты занимаются в отделении и насколько опасна работа психиатров.

Наручники. Преступник

Путешествие из Орла в Барнаул

В Барнауле начали лечить преступников с 1989 года, когда появилось мужское отделение принудительного лечения №12 психиатрической больницы Ю. К. Эрдмана. До недавнего времени здесь принимали пациентов не только из Алтайского края, но и из Республики Алтай.

В зависимости тяжести преступления, суд направляет преступника либо сразу в отделение специализированного типа (например, в больницу им. Ю. К. Эрдмана), либо в психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Такие медучреждения находятся в Орле, Новосибирске, Казани и еще нескольких городах. Здесь лечат тех, кто совершил тяжелое преступление и опасен для общества и для самого себя.

Лицо, признанное невменяемым, не подлежит уголовной ответственности — к нему применяются принудительные меры медицинского характера в стационаре.

Суд

По решению врачебной комиссии, пациента могут перевести из медучреждения с интенсивным наблюдением в отделение специализированного типа. Например, в алтайское 12-е отделение пациенты поступают из Орловской психиатрической больницы, поскольку наш регион попадает в сферу ее обслуживания.

«Если пациент поступил «на Орел», провел там какое-то количество лет, и он стал менее социально опасен, то его могут перевести к нам, в более мягкие условия содержания», – рассказывает заведующий отделением №12, психиатр Аркадий Гонопольский.

Затем, при соблюдении определенных условий, пациента могут перевести в отделение для принудительного лечения общего типа, а потом – на амбулаторное принудительное лечение (активное диспансерное наблюдение).

«Время пребывания в отделении зависит от характера правонарушения, его тяжести, повторности. Каждые полгода пациенты проходят комиссию, которая решает – стоит ли продлевать лечение в нынешних условиях или можно переводить его на другой тип режима», – объясняет психиатр.

Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Эрдмана.

Документы, «написанные кровью»

Врачи 12-го отделения ежедневно работают с целым спектром диагнозов. «Это и шизофрения, и умственная отсталость, и врожденные нарушения поведения и психики», – перечисляет Аркадий Гонопольский.

Нередко пациенты страдают от приобретенных органических расстройств личности. Они возникают в результате инсультов, перенесенных травм головы, алкогольных интоксикаций, употребления психоактивных веществ.

«У многих наших пациентов отягощенные анамнезы и есть ряд сопутствующих заболеваний, с которыми нам здесь тоже приходится разбираться», – отмечает психиатр.

Основной метод лечения – медикаментозный. Также врачи проводят психологическую и психотерапевтическую коррекцию. При этом, замечает специалист, момент полного выздоровления у их больных не наступает. «У пациентов есть термин “ремиссия”, чаще всего медикаментозная», – объясняет Гонопольский.

Пилюли. Лекарство.

Работа с людьми, совершивших преступление, несет определенный риск и требует от врачей серьезной подготовки:

«Мы работаем строго по нормативным документам, которые, можно сказать, «написаны кровью»: там говорится, как вести себя с возбужденными больными, как общаться, с какой стороны подходить… Конечно, за долгий период работы не раз возникали опасные ситуации: были и конфликты пациентов между собой, и случаи агрессии в адрес врачей», – рассказывает психиатр. Конечно, сейчас есть препараты, которые купируют острые состояния, правда они не работают так, как нам показывают в кино: только вкололи – и человек сразу обмяк. Времени на самом деле нужно больше».

Читают книги и ходят в спортзал

Аркадий Гонопольский не зря называет условия их отделения мягкими. В отличие от орловской больницы, их пациенты могут общаться с родственниками, заниматься спортом и даже проводить концерты.

Живут мужчины по несколько человек в палатах. Многие во время лечения открывают в себе творческие способности. «Готовят концерты и спектакли, поют, рисуют и пишут стихи», – перечисляет психиатр.

Художник, краски, кисти.

Другие же уходят с головой в общественную работу. Во дворе медучреждения есть теплицы и небольшой швейный цех, где пациенты выполняют несложные заказы для больницы, например, оверложат простыни и пододеяльники.

Свободное время пациенты проводят в библиотеке или в спортзале. Последний для Аркадия Гонопольского – предмет особой гордости. Некоторые просто смотрят телевизор, к которому можно подключить игровую приставку. Пользоваться телефонами в отделении тоже можно, но в строго ограниченном режиме.

Всего в отделении 65 мест, но в ближайшие годы отделение планирует расширяться.

«Уже готовится проектно-сметная документация по реконструкции здания, – отмечает заведующий отделением. – В новых помещениях можно будет разместить отдельные палаты для подростков, организовать комнаты для свиданий, расширить мастерские и, конечно, увеличить размеры спортзала».

Больница, медицина.

Как в «Жди меня»

Нередко в 12-е отделение поступают мужчины, оторванные от общества – социально дезадаптированные. Например, из-за своего состояния они не могут несколько лет получать пенсию.

Для таких случаев в штате отделения работает социальный работник. Вместе с ним врачи помогают пациенту восстановить утраченные документы и обратиться в различные инстанции.

«Есть такие, которые поступают к нам из домов-интернатов, и мы разыскиваем их родственников. Недавно, прямо как в программе «Жди меня», нашли давно потерявшихся родных одного из пациентов, сейчас готовим им встречу», – рассказывает Аркадий Гонопольский.

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Взято отсюда

18.01.2024