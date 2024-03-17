Всемирный день сна – 17 марта. Мечтательные поздравления в прозе, стихах и смс

Каждый второй житель планеты страдает от бессонницы, а ведь правильный сон помогает справиться с болезнями и депрессией. Во Всемирный день сна ВОЗ напоминает о важности здорового и долгого сна для человека. Altapress.ru подготовил мечтательные поздравления в прозе, стихах и смс.

Космос. Метеор. Метеорит

Поздравления со Всемирным днем сна в стихах

С Всемирным днем сна

Вас поздравляю,

Добрых цветных

Снов вам желаю.

Во сне пожелаю

Вам я летать,

Вновь счастья мгновения

Переживать.

В детство желаю

Во сне возвращаться,

Утром вставать

С ощущением счастья.

Добрые ночи

Пусть дарят вам сны,

Пусть волшебства

Они будут полны.

Сон — это лучшее лекарство

И время сказку посетить,

Здесь нет предательства и масок,

И нет причин сон не любить.

В нём можно от проблем забыться

И ежедневной суеты

И с упоеньем насладиться

Всем тем, что ныне лишь мечты!

Сон для всех, конечно, важен,

Должен высыпаться каждый,

Чтоб работалось легко,

Чтобы планы далеко

В даль идущие сбывались,

Нужно чтобы высыпались

Мы без всяческих помех,

И тогда нас ждет успех!

И с днем сна Вас поздравляя,

Я Вам этого желаю,

Не тревожит пусть ваш сон

Телефонов громкий звон,

Пусть соседи не мешают

Спать, и Вас пусть уважают!

Сон.

Поздравления со Всемирным днем сна в смс

Человеку очень нужно

Целых восемь спать часов,

И тогда всегда он будет

Весел, бодр и здоров,

С днем всемирным сна сегодня

Поздравляем всех вокруг,

Пусть бессонница отступит,

Будет сон, как лучший друг!

Если вы устали очень,

Спасть ложитесь поскорей,

Отдохнете вы немного,

Сразу станете бодрей,

Вас с днем сна мы поздравляем,

Спите крепко вы всегда,

Пусть бессонница ночная

Не приходит никогда!

Приятный день настал,

Я хочу вам пожелать

Прекрасных снов и одеял,

Чтоб этот праздник отмечать.

По законам сна любого

Пусть бодрость не заставит ждать.

Желаю крепкого здоровья,

Ночей бессонных не узнать.

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Взято отсюда

17.03.2024