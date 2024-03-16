Второй день выборов президента РФ, фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» и загадочный мужчина на черном коне. Что произошло в Алтайском крае 16 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 16 марта.

Главное за день в Алтайском крае.

Алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента за 15 марта. Явка избирателей Алтайского края на выборах Президента Российской Федерации составила 20,27% (без учета дистанционного электронного голосования).

Накануне в России завершился первый день выборов. Явка по всей стране составила 35,4%, сообщает ЦИК.

Стало известно, что Владимир Путин проголосовал на выборах президента России в онлайн-режиме.

Второй день выборов прошел в Алтайском крае. Люди шли голосовать семьями и коллективами.

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