Выходные с пользой для здоровья

14 октября медицинские работники КГБУЗ «Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» приглашают жителей и гостей краевой столицы пройти профилактическое обследование, направленное на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний.

Всего за 25-30 минут Вы сможете сделать Чек-Ап своего организма: узнать уровень глюкозы в крови, проверить работу сердца, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), внутриглазное и артериальное давление, антропометрические показатели, индекс массы тела. Каждый обратившийся по результатам обследования получит развернутую консультацию врача-терапевта по коррекции индивидуальных факторов риска ХНИЗ.

Обследование проводится мобильной бригадой Центра здоровья с помощью современного портативного медицинского оборудования в рамках государственных гарантий.

14 октября 2023 г., ТРЦ «Пионер» (г. Барнаул, ул. Ленина, 102 В)

10.00-16.00

При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

горняк



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