Выяснилось, что случилось с пропавшим игроком баскетбольного клуба “Барнаул”

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что случилось с пропавшим Антоном Петуховым, который ушел из дома в ночь на 31 декабря.
Антон Петухов.
По записям с видеокамер правоохранители установили, что 20-летний баскетболист упал в реку Енисей с Октябрьского моста в Красноярске.
Перед этим стало известно, что Антон ушел на остров Татышев со стороны левого берега. Однако обратно он не вернулся, как и не вышел со стороны правого берега.
Волонтеры и спецслужбы продолжат поиск. Планируется исследовать дно и поверхность Енисея и проток.
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Взято отсюда
05.01.2024