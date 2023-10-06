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Высокотехнологичная барнаульская поликлиника №14 сменила название

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: t.me/denisov_gp14

Необходимость смены названия учреждения продиктована будущим увеличением перечня видов оказываемых здесь медицинских услуг

Поликлиника №14 Барнаула теперь называется консультативно-диагностическая поликлиника №14, рассказал главврач учреждения Дмитрий Денисов. Это нужно потому, что поликлиника расширит виды оказываемых медицинских: будут как консультативные, так и высокотехнологичные диагностические службы. Среди новых направлений: эндоскопическое отделение, центр амбулаторной онкологической помощи, компьютерный томограф и травмпункт.

Кроме того, прием станут вести редкие для первичного звена специалисты, в их числе пульмонолог, гастроэнтеролог, андролог, аллерголог-иммунолог, ревматолог, маммолог, сурдолог и нефролог.

Мощности указанных подразделений рассчитаны не только на прикрепленных пациентов, но и на жителей всего Индустриального района“, – отметил главный врач.

Ранее у нового здания поликлиники начали строить парковку на 174 машины.

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