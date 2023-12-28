Взрыв или гром: бийчане испугались странного грохота над городом

Около 9 часов 26 сентября над Бийском раздался раскатистый звук

В Бийске утро 26 сентября выдалось дождливым. Сорвался ветер, и в это время над городом прогремел звук то ли хлопка, то ли взрыва, грома. Причем явление было столь сильным, что бийчане всерьез стали обсуждать в сети: где в городе произошел взрыв? В паблике «Инцидент Бийск» комментарии пошли сразу же:

«Люди, кто знает, что взорвалось около часа назад? Было слышно в районе Детского мира, Зеленки, Выставочного зала».

«Гром был какой-то странный, правда, одним разом бахнул».

«Да это гром, вроде. Я шла по улице, видела молнию».

«Не похоже на гром. Вибрация шла по дому, а потом все прекратилось».

«Ага, странный гром! И вибрация по дому! Мочище тоже достало!».

«Еще и свет вырубился».

«Гром действительно был странным. Подумала, школа развалилась, под окном, которую строят».

«Обычный гром, после которого пошел дождь».

В редакцию «БР» также поступают многочисленные звонки с вопросом, что взорвалось в Бийске?

Причин для таких панических настроений, как минимум две. Во-первых, все помнят недавний пожар в промзоне Бийска. Тогда в городе распространились слухи, что огонь подошел к складам Бийского олеумного завода, и часть бийчан действительно ожидала взрывов и готова была эвакуироваться от города. Во-вторых, свою роль сыграла повестка дня: в сети обсуждают, что в случае военного конфликта бийские оборонные предприятия находятся в списке 72 точек, подлежащих уничтожению.

В диспетчерской службе города сообщали, что им также поступают звонки с вопросом, что за странный грохот был над городом.

В Бийске ЧП не зафиксировано. Однако в ЕДДС поясняют, что не исключают вероятности попадания молнии в одну из подстанций или опор электролиний. На подстанции «Новая» заряд ушел в землю рядом со строением. Кроме того незапланированно отключилась электроэнергия в районе Мочище и частном секторе Зеленого Клина.

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Взято отсюда