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У мужчины завелись в мозге черви из-за любви к сырому бекону

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У 52-летнего мужчины в мозге обнаружили личинки ленточного червя, который обычно заражает свиней.

У мужчины завелись в мозге черви из-за любви к сырому бекону

Бекон.

Случай зарегистрирован в США.

У мужчины развилось заболевание — цистицеркоз. Это разновидность инфекции, при которой кисты внедряются в другую ткань, например, в мышцы или мозг. Когда они попадают в нервную систему, такое поражение называется нейроцистицеркозом, указывает Газета.Ru.

Черви могли попасть в мозг мужчины из-за любви к недожаренному бекону и плохо вымытых рук после посещения уборной.

Сначала паразиты завелись в кишечнике у больного, а затем он каким-то образом занес личинки себе в мозг.

Ранее арач рассказала, как правильно пользоваться общественным туалетом. Врач рекомендовала садиться на унитаз, а не нависать над ним или становится на него ногами.

Отмечается, что этот способ гигиеничнее, так как при нем микробы не попадают на сиденье.

При этом если человек не садится, то он рискует повредить мышцы таза.

Также, если использоваться одноразовую накладку, то поход в туалет становится еще безопаснее.

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Взято отсюда
13.03.2024

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