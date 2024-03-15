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Убедиться в безопасности противогололедной смеси намерены сибирские депутаты

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В Новосибирской области депутаты планируют проверить на безопасность противогололедную смесь на дорогах.

Убедиться в безопасности противогололедной смеси намерены сибирские депутаты

Борьба с гололедицей.

Используемый в Новосибирске препарат обеспечивает таяние снега и льда при температуре до минус 30 градусов. И оставляет на дороге только 1 % нерастворимого вещества, в отличии от песка.

При этом необходимо строго придерживаться инструкции по применению реагента, указывает bfm.ru.

Для проверки влияния химии на природу потребуется сотрудничество специалистов разного профиля.

Отмечается — до этого исследований по этому поводу не было. Новосибирские депутаты направили соответствующий запрос в Госдуму.

Между тем пескосоль — не самое эффективное средство против гололеда, но его продолжают использовать.

Способов борьбы с гололедом не так уж и много, и половина из них малоприменимы на практике.

Например, можно использовать специальные машины с отвалом или щеткой. Но это дорого, плюс лед просто так не сметешь. Так что метод, скорее, только для профилактики и точно не для Сибири. Вдобавок от него портятся асфальт, разметка и бордюры.

Еще можно буквально растапливать лед тепловой обработкой, но это – затратная экзотика, говорит Сергей Павлов, заместитель завкафедрой организации и безопасности движения АлтГТУ.

В частности, барнаульские дороги в основном посыпают смесью песка и соли в разной концентрации. Песок повышает сцепные качества дороги, а соль снижает температуру замерзания воды и не дает песку слежаться. Дешево, сердито, а главное — привычно.

Гораздо меньше используется отсева дробления горных пород или, можно сказать, мелкого щебня. По словам эксперта, покрупнее песка, поэтому не так быстро и сильно сметается с дороги. Однако с солью его не смешивают, объем получается меньше, а стоимость – выше.

Поэтому мелкий щебень применяют только там, где нужно повышенное сцепление шин с дорогой: крутые подъемы, светофоры, остановки общественного транспорта и так далее.

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Взято отсюда
15.03.2024

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