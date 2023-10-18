Ученые Алтайского ГАУ провели занятия для будущих педагогов по программе «Химико-биологическое образование»

В рамках договора о сетевом сотрудничестве с 9 по 18 октября 2023 года преподаватели Алтайского государственного аграрного университета провели занятия для магистрантов Алтайского педуниверситета, обучающихся по специальности 44.04.01 «Педагогическое образование» (программа «Химико-биологическое образование»).

Лекции и лабораторные занятия по зоологии для магистрантов провела к.б.н., доцент кафедры морфологии, хирургии и акушерства Ольга Евгеньевна Мальцева , по ботанике – к.с.-х.н., доцент кафедры плодоовощеводства, ботаники и биотехнологии растений Наталья Владимировна Чернецова . На занятиях по этим дисциплинам магистранты изучили морфологические и физиологические особенности животных и растительных организмов.

В рамках учебного курса к.б.н., доцент кафедры общей биологии, биотехнологии и разведения животных Сергей Николаевич Чебаков провел для магистрантов педуниверситета экскурсии по анатомическому и зоологическому музеям АГАУ. Будущие учителя химии и биологии экспонаты влажных органов и систем организма, скелеты, мышечные и сосудистые препараты домашних и диких животных, чучела птиц, коллекции препаратов насекомых, рептилий, рыб. Магистранты познакомились с особенностями строения органов животных, с методиками изготовления и историей происхождения отдельных препаратов. Посетители проявили большой интерес к экспозиции музеев Алтайского ГАУ, задав немало вопросов их куратору.

К.б.н., доцент кафедры общей биологии, биотехнологии и разведения животных Владислав Андреевич Сарычев в лаборатории физиологического статуса животных продемонстрировал различные биохимические методы, в том числе метод изучения ДНК растительных клеток.

«В целом обучающиеся из Алтайского педуниверситета проявили большой интерес к изучаемым дисциплинам, к обширной научной базе Алтайского ГАУ, талантливым преподавателям, и выразили большую благодарность за интересные и полезные занятия!» , – отметила Ольга Евгеньевна Мальцева .

Горняк22



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