Умер известный алтайский камнерез Александр Ковацкий

1 января 2024 года умер народный мастер-камнерез Ковацкий Александр Иванович, стало известно altapress.ru.

Свеча. Утраты.

Работы Александра Ковацкого

Работы Александра Ковацкого

Работы Александра Ковацкого

Александр Иванович Ковацкий родился в 1954 году в семье мастеровых. Свою трудовую камнерезную деятельность начал в Таджикистане: сначала распиловщиком, затем шлифовщиком – полировщиком камня. За старание, трудолюбие и творческое отношение к труду его перевели в экспериментальный цех, где он работал с мастерами высокого класса. Ежегодно участвовал в выставках в Душанбе. Уже тогда его работы достигали высокого уровня художественного мастерства.

С начала 90-х годов Александр Иванович работал в Алтайском крае. С 2003 года — в музее «Мир камня». Он владел различными видами камнерезного искусства от флорентийской мозаики до работ в стиле миниатюры.

Его работы выставляли в Экспоцентре и дважды в Государственной Думе, демонстрировали на выставках во Франции и Германии. Некоторые из них находятся в частных коллекциях.

Ковацкий единственный в регионе работал с натуральным Алтайским камнем твёрдых пород в стиле «миниатюра». Он первый из камнерезов, кто был достоин высокого звания «Народный мастер Алтайского края».

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Взято отсюда

05.01.2024