Уникальное медицинское оборудование и препараты закупят в Алтайском крае

На эти цели направят более 1 миллиона рублей.

Источник фото: Алтайское краевое отделение Российского детского фонда

Общественный попечительский совет краевого благотворительного марафона «Поддержим ребенка» под председательством известного хирурга Якова Шойхета выделил более 1 миллиона рублей. Об этом пишет пресс-служба краевого правительства со ссылкой на Алтайское краевое отделение Российского детского фонда.

Средства направят на приобретение для Краевого психоневрологического детского санатория трехканального электрического стимулятора с электродами. Это оборудование поможет лечить больных после инсульта, травматических повреждений спинного мозга и детей с детским церебральным параличом, а также пороками развития спинного мозга.

Кроме того, на поддержку тяжелобольного мальчика с редким диагнозом ROHHADNET-синдром выделено более 600 тысяч рублей. Также 900 тысяч рублей направят на приобретение товаров медицинского назначения для детей с диагнозом «буллезный эпидермолиз» и около 300 тысяч рублей на покупку препарата «Ксеомин». Он необходим для коррекции высокого тонуса мышц у детей со спастическими формами детского церебрального паралича.