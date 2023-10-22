Уроженец Алтая погиб в зоне спецоперации, спасая раненого товарища
Фото: pixabay.com
В конце лета житель Горного Алтая пошел добровольцем на спецоперацию. В октябре он погиб в бою на Запорожском направлении
Уроженец Горно-Алтайска Константин Пустогачев погиб в зоне спецоперации, сообщает группа “Горно-Алтайск” в Telegram.
Константин Пустогачев Фото: t.me/gornoaltayskinfo
С 1989 года Пустогачев с семьей жил в с. Кебезень, где закончил среднюю школу.
Учился в педагогическом колледже на факультете физической культуры. В 2003 году ушёл в армию. Служил в 76-й дивизии ВДВ в городе Пскове.
28 августа этого года он ушёл добровольцем на “фронт”. Погиб 10 октября в бою на Запорожском направлении, спасая раненого товарища.
Награжден Орденом Мужества посмертно. У него остались двое детей.
Ранее сообщалось , что участнику СВО с позывным Барнаул присвоили звание Героя России. Он погиб в мае 2022 года в зоне спецоперации.
город Горняк
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