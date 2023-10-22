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Уроженец Алтая погиб в зоне спецоперации, спасая раненого товарища

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pixabay.com

В конце лета житель Горного Алтая пошел добровольцем на спецоперацию. В октябре он погиб в бою на Запорожском направлении

Уроженец Горно-Алтайска Константин Пустогачев погиб в зоне спецоперации, сообщает группа “Горно-Алтайск” в Telegram.

Константин Пустогачев Фото: t.me/gornoaltayskinfo

С 1989 года Пустогачев с семьей жил в с. Кебезень, где закончил среднюю школу.

Учился в педагогическом колледже на факультете физической культуры. В 2003 году ушёл в армию. Служил в 76-й дивизии ВДВ в городе Пскове.

28 августа этого года он ушёл добровольцем на “фронт”. Погиб 10 октября в бою на Запорожском направлении, спасая раненого товарища.

Награжден Орденом Мужества посмертно. У него остались двое детей.

Ранее сообщалось , что участнику СВО с позывным Барнаул присвоили звание Героя России. Он погиб в мае 2022 года в зоне спецоперации.

город Горняк

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