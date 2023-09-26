Уроки первой помощи прошли для учащихся школы №136

Сегодня для учащихся 10 класса школы №136 представитель родительской общественности класса – Юрий Романченко, главный фельдшер станции скорой медицинской помощи города, провел мастер-класс по оказанию сердечно-легочной реанимации. “Скорая помощь не всегда может моментально приехать на место происшествия. По статистике более 20 % жизней могли бы быть спасены, если человек, оказавшийся на месте происшествия, владел бы приемами первой помощи.Результат первой помощи зависит от скорости выполнения реанимационных действий, а основным условием успеха при её оказании являются знания и практические навыки оказавшегося рядом человека” – пояснил Юрий Романченко. В ходе занятия старшеклассники активно включались в диалог, задавали много интересных вопросов, логически рассуждали о последовательности этапов при выполнении реанимационных действий по оказанию сердечно-легочной реанимации.

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