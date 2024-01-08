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Ушел из жизни известный алтайский юрист, педагог и экс-зампрокурора

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7 января ушел из жизни Заслуженный юрист РФ, бывший сотрудник органов прокуратуры, кандидат юридических наук Николай Макеев. В последние годы он был заведующим кафедрой судебной, административной и прокурорской деятельности Алтайского филиала РАНХиГС. Всю жизнь он посвятил служению народу и государству

Ушел из жизни известный алтайский юрист, педагог и экс-зампрокурора

Свеча. Утраты.

В 1986 году Николай Макеев получил юридическое образование по специальности «Правоведение», с 1987 года замещал должности прокурора отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних, прокурора отдела кадров прокуратуры Алтайского края, заместителя прокурора города Новоалтайска, начальника отдела кадров прокуратуры Алтайского края, первого заместителя прокурора Республики Хакасия, заместителя прокурора Республики Алтай.

Ушел из жизни известный алтайский юрист, педагог и экс-зампрокурора

Николай Макеев.

В 2018 году начал преподавать в Алтайском филиале РАНХиГС. Опытный руководитель с более чем 30-летним стажем, он заведовал кафедрой судебной, административной и прокурорской деятельности, пользуясь заслуженным авторитетом среди студентов и коллег. В их памяти он останется добрым, отзывчивым, принципиальным человеком, готовым всегда помочь словом и делом.

Николай Макеев неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» I степени. В 2009 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Хакасия», а в 2019 году – «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Прощание с Николаем Макеевым состоится 9 января с 13.30 до 15.00 в Барнауле, на ул. Аносова, 8.

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Взято отсюда
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