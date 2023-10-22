Усть-Пристанской Центральной районной больнице исполнилось 100 лет

Первыми лечебными учреждениями в Усть-Пристани стали аптека и больница, открытые в 1923 году. В 1929 году было сдано в эксплуатацию новое здание в числе первых трех типовых больниц Алтайского края. Строительство организовал первый главный врач Никита Яковлевич Фролов, который руководил учреждением до 1937 года.

В начале войны все врачи больницы были мобилизованы на фронт. Но даже несмотря на тяжелое военное и послевоенное время, открывались новые структурные подразделения – амбулатории, ФАПы.

Со временем материально-техническая база районной больницы улучшалась и совершенствовалась. А в 2013 году было построено и введено в эксплуатацию новое здание, в котором расположилась поликлиника.

«Сегодня наша районная больница предоставляет населению весь спектр необходимых услуг. В том числе диагностика, стационарное лечение, дневной стационар. Внедряются и совершенствуются IT-технологии в повседневной деятельности медицинских работников. Продолжается работа по укреплению кадрового состава больницы, материально-технической базы всех подразделений для сохранения и укрепления здоровья граждан Усть-Пристанского района. Например, в текущем году приобретены аппарат для проведения суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления, аппарат УЗИ, современные кардиометры для терапевтического отделения и ФАПов сел Брусенцево и Елбанка, аппарат для исследования крови пациентов для врачебной амбулатории села Коробейниково, что ранее было доступно только в краевых учреждениях», – говорит главный врач Евгений Кирячек.

В настоящее время Усть-Пристанская центральная районная больница представлена стационаром на 54 койки, поликлиникой на 199 посещений в смену, врачебной амбулаторией с дневным стационаром на 8 терапевтических мест и 14 фельдшерско-акушерскими пунктами. Для жителей малых сел работает передвижной комплекс мобильного ФАПа.

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас со столь значимым юбилеем больницы! Пусть ваша неутомимая энергия, большой опыт, умение работать на перспективу приносят жителям района здоровье и благополучие, а вам – радость и удовлетворение. Новых трудовых успехов, реализации всех задуманных планов и новых проектов!

горняк



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