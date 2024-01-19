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За год – по миллиону. В Барнауле продают старинный ТЦ

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На доске объявлений появилось предложение купить торговый центр «Разноторг», который находится на ВРЗ, в Барнауле. Его стоимость оценивают в 80 млн рублей.

За год - по миллиону. В Барнауле продают старинный ТЦ

Разноторг.

Объект находится на ул. Воровского, 108в. Его торговая площадь составляет 4,5 тыс. кв. м. Высота потолков – 3 метра.

Внутри есть все коммуникации – теплоснaбжeние, вoдoснабжение, канализaция, элeктpичecтвo. Рядом с торговым центром есть парковка.

Покупателя подыскивает фирма «Коммерческая недвижимость». Продавцы обещают чистый доход от аренды – миллион рублей в месяц.

Площади в торговом центре заняты множеством арендаторов: «Аникс», Fiх Рriсе, магазины одежды, алкоголя, зоотоваров, аптека, салон оптики и другие.

Как рассказал altapress.ru краевед Даниил Дегтярев, ранее это было здание швейной фабрики №7, которая располагалась здесь до конца СССР. По его словам, объект построили в 1936 году в стиле конструктивизм. Получается, он старше Октябрьского района, образованного в 1938 году.

Краевед Сергей Ужакин сомневается, что здание настолько старое: на картах 1950-х годов этот угол еще не застроен.

Кстати, здесь, будто бы продолжая традицию, находится цех по пошиву спецодежды.

«Разноторг» – единственный относительно крупный торговый центр в районе ВРЗ. Самый близкий ТРЦ – «Пионер» – находится почти в двух километрах от него.

ТЦ удобно расположен рядом с автобусной остановкой. В лучшие годы от площади Октября до «Разноторга» доставляла специальная маршрутка.

Известно, что у здания были проблемы с пожарной безопасностью. В 2006 году оно входило в список наиболее опасных объектов по версии Госпожнадзора МЧС России. В конце 2011 года в нем произошел пожар. До этого момента подобных происшествий в ТЦ больше не было.

Ранее altapress.ru рассказал о еще двух легендарных торговых центрах, которые пытаются продать в Барнауле

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Взято отсюда
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