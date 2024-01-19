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За три дня алтайские спортсмены завоевали 24 медали на первых зимних играх «Большой Алтай»

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За три дня алтайские спортсмены на первых зимних играх «Большой Алтай» завоевали 24 медали. Соревнования проводились среди юношей и девушек от 2005 года рождения на горнолыжном курорте «Цзянцзуюньшань» в КНР с 16 по 18 января.

За три дня алтайские спортсмены завоевали 24 медали на первых зимних играх «Большой Алтай»

«Большой Алтай».

Команда из 11 спортсменов Алтайского края выступила в состязаниях по горнолыжному, конькобежному спорту, сноуборду, фигурному катанию, лыжным гонкам и ски-альпинизму.

Лыжники Григорий Огнев, Александра Ильина, Михаил Бибикин в копилку команды внесли 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Конькобежцы Анастасия Трошина и Михаил Куликов пополнили командный зачет 5 золотыми и 3 серебряными медалями.

Горнолыжники Варвара Сорокина и Кирилл Редкозубов добыли 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

На счету сноубордистов Михаила Черкашина и Эвелины Вогнерубовой 2 серебряные медали.

Фигуристка Анастасия Галицкая завоевала 1 золотую медаль.

В I зимних игры «Большой Алтай» состязались 154 спортсмена из России, Казахстана, Китая, Монголии. Эти страны представляли 15 команд из восьми различных регионов – Алтайского края и Республики Тыва (Россия), Восточно-Казахстанской области (Казахстан), Кобдоского, Убсунурского и Баян-Ульгийского аймаков (Монголия), Синьцзян-Уйгурского автономного района и провинции Цзилинь (Китай).

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Взято отсюда
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