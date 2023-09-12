Заболеваемость алкоголизмом в Алтайском крае снижается

Данный показатель уменьшился на 6 %.

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Тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью алкоголизмом наблюдается в Алтайском крае. За последние три года данный показатель снизился на 6 %. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона .

Наибольшая заболеваемость регистрируется среди пациентов в возрасте от 40 до 59 лет – 53,5 %, от 20 до 39 лет – 41,4 %. Количество женщин с данной нозологией составляет 20 %, отмечают специалисты.

Наркологическая служба в нашем регионе представлена Алтайским краевым наркодиспансером с филиалами в Бийске, Заринске и Рубцовске, где работают 60 специализированных кабинетов. Врачи психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские психологи, социальные работники оказывают пациентам комплексное лечение с индивидуальным подходом. Также имеется возможность анонимного лечения.