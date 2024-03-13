Зарплаты как драйвер. Почему одни налогоплательщики Алтая подросли в топ-100, а другие ухудшили позиции

Мысль о том, что Алтаю нужен рывок, который выведет его из бедности, как Моисей из пустыни, обсуждается в регионе давно. И вот в 2023 году мы увидели рост зарплат и взлет производства на крупных заводах. Так, может быть, это и есть тот самый рывок? Трем экономистам из алтайских вузов мы предложили изучить топ-100 налогоплательщиков и его изменения и поразмышлять о происходящем в экономике региона.

Анализ. Плюсы и минусы.

Признак изменений

Вообще-то, двое из трех опрошенных экспертов выводы сделали противоположные: «экономическая политика меняется» и «изменений нет». Оказалось, правы оба.

На признаки изменений указал Валерий Мищенко, доцент кафедры региональной экономики АлтГУ. Он обратил внимание на миллиардные субсидии государства на модернизацию производства — в первую очередь в ОПК. До начала спецоперации о таких вливаниях госресурсов речи не было.

Инвестиции и увеличение гособорон­заказа вывели оборонные предприятия региона на более высокие позиции в топ-100. «Барнаултрансмаш» переместился с 17-го места в 2022 году на 12-е, «Сибприбормаш» с 25-го на 14-е, ФНПЦ «Алтай» с 66-го на 27-е.

Даже завод «Нортек», производящий шины для Минобороны, за год поднялся на четыре строчки, заняв 11-ю позицию, несмотря на крупный пожар в подготовительном цехе в конце 2022 года.

Алтайский шинный комбинат.

Правда, пока общий удельный вес оборонных предприятий в поступлениях налогов и взносов не дотягивает даже до 4% (из тех, что входят в топ-100). Для сравнения: общая доля компаний семьи основателя «Марии-Ра» Александра Ракшина, входящих в сотню, — 4,63%.

Впрочем, делать окончательные выводы о смене вектора в государстве рано — слишком мало прошло времени, полагает Мищенко.

Дорожные истории

Другой признак изменений, отмеченный экономистом, — инвестиции в дороги и мосты. В топ-100 этот акцент тоже заметен: в него не первый год входят государственные и частные подрядчики по строительству дорог и мостов.

«Количество автомобилей в личном пользовании — одно из главных достижений 30 лет развития страны. Но об адекватном строительстве дорог долгое время забывали», — объясняет он.

Сегодня вложения идут уже не просто в «ямочный ремонт», но в проекты, связанные с реконструкцией и реализованные на инфраструктурные кредиты из федерального бюджета. Речь идет, например, о мосте у барнаульского Нового рынка, завершенном в 2023 году, а также трехуровневой развязке на пересечении Змеиногорского, Южного и Лесного трактов, которую сдадут в 2025-м.

Реконструкция моста через Барнаулку на проспекте Ленина в Барнауле. 9 ноября 2016 года.

«Но важно понять, будут ли реализованы и другие проекты. Долгое время в Барнауле обсуждалось строительство еще одного перехода через железную дорогу, сейчас о нем не слышно», — говорит Валерий Мищенко.

А, в общем, это, пожалуй, все признаки фундаментальных изменений, которые отметили эксперты.

Банковские «качели»

Сергей Воробьев, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, проанализировал позиции банковской сферы, которая в 2022 году сильно просела, приняв на себя удар международных санкций.

В 2023-м в десятку вернулся Сбербанк, переместившись с 29-й строчки в 2022 году на 7-ю позицию. В сотне вновь оказался и «Альфа-Банк», который в 2022 году из нее вовсе выбыл.

Основная причина этих «качелей» — резкое снижение прибыли банков в 2022 году и ее восстановление в 2023 -м. По словам Сергея Воробьева, налоговые поступления от банков региона определяются в первую очередь изменением прибыли.

Банкомат в Барнауле.

Так, в 2023 году банки, работающие на Алтае («деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению»), заплатили 3,88 млрд рублей налога на прибыль, тогда как в 2022-м — только 239,7 млн (оба показателя — за 11 месяцев).

Общие же поступления налогов и страховых взносов от банков составили 5,8 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Однако по сравнению с досанкционным 2021 годом прирост общих поступлений налогов от банковской сферы не очень существенный — всего 9,3%.

«Улучшение рейтинговых позиций по сравнению с 2022 годом свидетельствует о восстановлении банков после санкционных шоков», — резюмировал Воробьев.

Динамика экономики.

Неустойчивый АПК

Почти не меняется и положение в топ-100 АПК. Алтай кормит всю Россию, а вот свой бюджет компании-кормильцы пополняют далеко не так щедро.

По словам Сергея Воробьева, удельный вес предприятий, связанных с сельским хозяйством и пищевой отраслью, в топ-100 на протяжении нескольких лет остается стабильно низким: 1,2-1,8%. Иначе говоря, 9-10 крупнейших компаний АПК отчисляют в бюджеты и социальные фонды меньше, чем один крупный завод в Новоалтайске — «Алтайвагон».

В целом в 2020-2023 годах в топ-100 вошли десять компаний АПК. Однако ежегодно в нем присутствовали только четыре: Черемновский сахарный завод, агрофирма «Черемновская», Барнаульский молочный комбинат и «Алтайская крупа».

Позиции АПК в топ-100.

Еще три компании — «Алейскзернопродукт», АКХ «Ануйское» и «Холод» — занимали какое-то место в рейтинге крупнейших лишь три года из четырех.

Сергей Воробьев комментирует ситуацию так. С одной стороны, у предприятий, связанных с сельским хозяйством, наблюдается рост платежей по НДФЛ, налогу на прибыль и страховым взносам.

С другой — поступления в консолидированный бюджет РФ в 2023 году снижаются, что связано с возмещением налога на добавленную стоимость. Положительное или отрицательное сальдо исходящего-­входящего НДС определяется, по сути, тремя факторами.

«Во-первых, удельным весом доходов от продажи сельхозпродукции (облагается по ставке НДС 10%) в общей выручке. Во-вторых, удельным весом материальных затрат и услуг сторонних организаций, облагаемых более высокой ставкой НДС (20%), в общей величине материальных расходов и общей себестоимости. А в-третьих, местоположением в товарной цепочке (продажа конечному потребителю, посреднику или для дальнейшей переработки)», — объяснил Воробьев.

Бурлинский элеватор.

В 2023 году имело место отрицательное сальдо исходящего-входящего НДС. И это, по мнению экономиста, вполне объективно — с учетом существенного роста цен на сырье, материалы, комплектующие и технику и при нестабильных ценах реализации сельхозпродукции.

«При стабилизации ценовой конъюнктуры на рынке ресурсов для сельского хозяйства и на аграрных рынках предполагается повышение налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ», — полагает эксперт.

Цены на зерно.

Успешные заместители

Стабильно высокую позицию занимает и бийский производитель БАДов и лекарственных препаратов «Эвалар», частная компания, созданная в 1990-х годах.

Передвижение компании с девятой строчки в 2022 году на пятую в 2023-м объясняется успехами на ниве импортозамещения. По этой же причине вернулась в топ-100 и компания «Алтайвитамины» (79-я позиция), которая в 2021-2022 годах из него выбыла.

«Обе организации в 2023 году увеличили объемы производства лекарственных средств и БАДов, замещая иностранные аналоги, при изменении структуры каналов продаж. «Эвалар» стал лидером в категории БАД на таких крупнейших маркетплейсах, как Ozon и Wildberries», — прокомментировал Сергей Воробьев.

“Эвалар” запустил новый цех лекарственных препаратов

Консервативная структура

Но в целом о кардинальных изменениях в топ-100 говорить пока не приходится. Как и несколько лет назад, в нем нет ни IT-бизнеса, ни компаний из отрасли развлечений, присущих развитой экономике.

Первая десятка, как и раньше, представлена «старожилами» рейтинга. На первом месте — коксохимический гигант «Алтай-Кокс».

За ним следуют представители ритейла («Розница К-1», ПКФ «Мария-Ра»), производители напитков (Барнаульский и Бочкаревский пивзаводы) и вагонов («Алтайвагон»), энергокомпания «Барнаульская генерация», уже упомянутый нами «Эвалар» и отделение Российских железных дорог.

Социальный фонд РФ в Алтайском крае,

Валерий Мищенко констатирует по-прежнему высокий удельный вес государственных структур вроде Социального фонда РФ (15-е место), расчетного центра Минобороны (20-е), Главного управления МЧС (34-е), нескольких государственных больниц и трех вузов.

«Около пятой части организаций из топ-100 в той или иной степени связано с бюджетом», — посчитал экономист. Все это «СК» отмечал еще несколько лет назад. Между тем бюджетные организации, получающие финансирование из казны, — это не точки роста в экономике.

Экономист размышляет: не пора ли пересмотреть подход хотя бы к высшей школе? «То, что вузы — крупные налогоплательщики, на мой взгляд, не такое уж и благо для экономики края. Может быть, имело бы смысл освободить их от налогов и сориентировать наши университеты на развитие инноваций, разработку и внедрение проектов, прожектов и т. п.»? — говорит он.

Валерий Мищенко в редакции altapress.ru.

Открутили крантик

Анатолий Ижболдин-Кронберг, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала финуниверситета при Правительстве РФ, обобщил изменения в рейтинге так.

По его словам, какие-либо подвижки связаны или с притоком средств извне (как напрямую от государства, так и от структур с госучастием по линии гособоронзаказа), или же с ростом активности частного бизнеса в торговле и финансах за счет импортозамещения и инфляционных процессов.

«Образно говоря, наверху чуть открутили крантик, в результате чего увеличился напор воды в трубах, соединяющих две емкости — федеральный бюджет и региональный», — сказал экономист.

Существенные изменения в налоговой системе и налоговой политике страны и региона Анатолий Ижболдин-Кронберг считает маловероятными на горизонте трех-пяти лет.

Завод по производству цемента на станции Голуха.

«Изменения имеют весьма инерционный характер и, в свою очередь, зависят от изменения общего вектора социально-экономического развития, причем не только на уровне нашей страны. О переменах подобного масштаба отечественная власть пока не заявляла и даже не демонстрировала таких намерений. Но это не значит, что они невозможны в принципе», — говорит он.

Комментарий: “Зарплаты стали драйвером”

Сергей Воробьев. РаАНХиГС.

Сергей Воробьев, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС:

Прирост поступлений, связанных с оплатой труда (НДФЛ, страховые платежи), обусловлен двумя причинами. Во-первых, изменением численности трудоустроенных граждан Алтайского края. Так, среднемесячная численность рабочей силы в третьем квартале 2023 года составила в целом по региону 1121,6 тыс. человек, что на 0,9% выше аналогичного периода 2022 года. А безработица на 1 января 2024 года достигла минимума за последние десятилетия и составила всего 0,9% от численности рабочей силы. Во-вторых, с увеличением номинальной зарплаты. За январь-сентябрь 2023 года средняя зарплата в крае составила 43,4 тыс. руб­лей, что на 20% выше аналогичного периода 2022 года. В третьем квартале 2023 года она достигла в среднем 43,9 тыс. рублей, что на 15,5% выше аналогичного периода 2022 года. Прирост зарплаты наблюдался по всем отраслям экономики региона без исключения. Это связано с необходимостью привлечения и удержания персонала на фоне кардинального изменения структуры спроса на работников, в первую очередь — квалифицированных. Повышение спроса на рынке труда объясняется многими причинами: демографическими, миграционными, макро­экономическими. Подобное сочетание «благоприятных» для рынка труда характеристик внешней среды в регионе сложилось впервые за последние три десятилетия.

Мнение: когда изменения возможны

Анатолий Ижболдин-Кронберг. А.Ижболдин-Кронберг

Анатолий Ижболдин-Кронберг, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала финуниверситета при Правительстве РФ:

Современные налоговая система России и политика носят производный характер. Они встроены и являются продолжением мировой финансовой системы, так как построены на присущих ей теоретических и правовых принципах, которые нам в свое время представили (или навязали) как единственно возможные и правильные. Сейчас уже мало кто помнит, как работала советская финансовая система. А зря. Воспроизвести ее в прежнем виде уже не получится, да и вряд ли целесообразно, но целый ряд принципов, положенных в ее основу, могут быть использованы в тот момент, когда будет происходить деглобализация, регионализация мировой экономики и мы будем обрывать пуповину, которая соединяет нас с последней. Кстати, частично эту задачу уже начали за нас решать с «той стороны» наши бывшие «лучшие друзья и добрые учителя», старательно выпиливая нас из своей великолепной валютно-финансовой системы. И только после того, когда это произойдет, пойдет отсчет времени изменений в отечественной экономике и финансовой (налоговой) системе. Только после этого все это дойдет до регионального уровня и произойдут существенные изменения в рассматриваемом рейтинге. Как в количественном, так и в качественном плане.

Экспертный анализ топ-100 плательщиков налогов и взносов за 2022 год можно прочитать здесь.

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Взято отсюда

13.03.2024