В Алтайском крае завершены работы по дистанционным наблюдениям в рамках государственного лесопатологического мониторинга на площади более 350 тысяч гектаров.

Мероприятия проводились с использованием технологий дистанционного зондирования Земли и направлены на обнаружение изменений санитарного и лесопатологического состояния насаждений, а также предварительное определение границ и площадей лесных насаждений, на которых выявлены соответствующие изменения.

Наблюдения проводились специалистами отдела дистанционных наблюдений и геоинформационных систем филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» в 2023 году на территории Боровлянского, Баевского, Знаменского, Каменского, Панкрушихинского и Ребрихинского лесничеств Алтайского края. Основными причинами дешифровки в рамках государственного лесопатологического мониторинга являются лесные пожары , погодные условия и почвенно-климатические факторы , а также повреждение хвое-листогрызущими насекомыми .

В текущем году выявлены изменения в санитарном состоянии лесов на площади более 2 тысяч гектаров . Установлено, что причинами ослабления и гибели лесных насаждений на площади выявленных повреждений стали: лесные пожары – 25,5% , изменение уровня грунтовых вод под воздействием почвенно-климатических факторов – 22,4% , неблагоприятные условия произрастания – 2% . На остальной территории причина ослабления/гибели лесных насаждений уточняется.

В ходе работы использовались материалы мультиспектральной космической съемки Sentinel-2A вегетационного периода 2022-2023 года, векторные данные границ лесных пожаров, полученные от ФБУ «Авиалесоохраны» из системы ИСДМ-Рослесхоз. Для уточнения признаков начала изменения лесных участков были просмотрены спутниковые сцены за период ряда прошлых лет.

Результатом дистанционных наблюдений являются предварительные данные о пространственном размещении участков леса, характеризующиеся по материалам космической съемки как поврежденные или погибшие насаждения. Сведения о данных участках переданы отделу защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Алтайского края для принятия решений об их включении в реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими насаждениями.

Управление лесами Минприроды АК по материалам филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края»

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