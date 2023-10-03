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Здоровье женщины – залог здорового материнства

редактор ГОРНЯК2201 минуты

7 октября в нашей стране будет отмечаться День беременных. Медицинские работники региона проводят ряд мероприятий, посвященных этой дате. Например, врач акушер-гинеколог Павловской Центральной больницы Светлана Блинова в Павловском аграрном техникуме провела лекцию для девушек.

Специалист рассказала о необходимости планирования беременности, важности регулярного прохождения профилактических осмотров, а также о правилах личной гигиены. Для наглядности студенткам были продемонстрированы слайды и видеоролик по обсуждаемой теме. Встреча прошла в тёплой дружественной обстановке. У каждой участницы была возможность задать интересующий вопрос и получить ответ врача – специалиста.

Напомним, что здоровое материнство – это один из главных приоритетов национального проекта «демография».

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