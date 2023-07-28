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“Земский доктор” и не только. Как на Алтае борются с дефицитом врачей на селе

редактор01 mins

Фото: Минздрав Алтайского края

Помимо масштабной федеральной программы в регионе действует и множество собственных инструментов, которые призваны победить кадровый голод

В Алтайском крае, как и в других российских регионах, все еще существует проблема дефицита кадров в медицине, в особенности, сельской. Однако краевые власти ведут с ней активную борьбу, в которой активным подспорьем стала федеральная программа “Земский доктор”. Благодаря ей даже отдаленные территории края могут получить квалифицированных врачей. Впрочем, есть у региона и собственные находки, направленные на то, чтобы обеспечить каждый уголок края врачами.

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Супруги Виктория и Никита Сотниковы приняли участие в программе в 2022 году. Они познакомились на работе: во время дежурства в одном из медицинских учреждений Барнаула, когда Виктория Сотникова была еще студенткой. Окончив вуз, девушка устроилась в городскую поликлинику, а спустя год ушла в декретный отпуск. Никита Сотников, впрочем, тоже может похвастаться серьезным опытом: он прошел ординатуру по направлению “Анестезиология и реаниматология” и даже работал в ковидном госпитале.

В прошлом году на семейном совете мы решили принять участие в программеЗемский доктор“. Приехали работать в Славгородскую ЦРБ. Медперсонал под руководством главного врача Дмитрия Григоровича радушно встретил нас”, – сообщает Виктория Сотникова.

В Алтайском крае программа “Земский доктор” работает с 2012 года. За прошедшие годы с момента “запуска” годы участие в ней приняли 1424 врача. В 2023 году благодаря ей малые населенные пункты обзаведутся 87 медицинскими специалистами. В софинансировании программы участвует и правительство Алтайского края.

Виктория и Никита Сотниковы Фото: из семейного архива

По словам Виктории Сотниковой, медперсонал ЦРБ под руководством главврача Дмитрия Григоровича тепло принял новых сотрудников. И в целом опыт переезда в Славгородский район, похоже, Сотниковы оценили положительно.

“Считаю, что программа “Земский доктор” – замечательное подспорье для медицинских работников. Многие становятся участниками этой программы и переезжают жить в сельскую местность”, – отметила Виктория Сотникова.

С помощь выделяемых по программе средств Сотниковы уже обзавелись собственным домом в Славгороде. Впрочем, до покупки недвижимости, стоимость аренды жилья им компенсировала ЦРБ. Кстати, размер выплаты по программе “Земский доктор“, благодаря которой врачи и решили жилищный вопрос, составляет от одного до полутора миллионов рублей.

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Одним лишь “Земским доктором” меры по обеспечению сельских районов края квалифицированной медпомощью не заканчиваются. Хватает в регионе и собственных инициатив.

Правительство региона активно занимается прямым привлечением новых кадров. Так, для этих целей в регионе реализуется краевая подпрограмма “Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении” государственной программы “Развитие здравоохранения в Алтайском крае“. Благодаря ее реализации будущие медики-“целевики” получают из краевого бюджета стипендии по программам специалитета в размере 20 тысяч рублей в год, по программам ординатуры – 50 тысяч рублей.

Также в рамках программы, чтобы закрепить специалистов за больницами края, с 2019 года будущим специалистам компенсируют обучение. Например, по ординаторской программе обучаются 53 ординатора, а 45 уже окончили обучение. На специалитете – учатся 210 студентов лечебного дела и педиатрии.

ФАП Фото: zdravalt.ru

В 2019 году впервые в регионе начали целевую подготовку фельдшеров. Сегодня 88 будущих фельдшеров получают стипендию в размере 50 тысяч рублей в год. После обучения они гарантированно придут в ФАПы и на скорую помощь Алтайского края.

С 2022 года предусмотрена компенсация обучения для медиков, которые готовы пройти профессиональную переподготовку и устроиться в краевые медицинские организации.

Преимущественно для обеспечения медработниками сельских территорий и малых городов в крае ввели компенсацию расходов на оплату найма жилых помещений. За 2019-2022 годы компенсация назначена 228 медицинским работникам: 166 врачам и 62 средним медицинским работникам.

В 2022 году в крае приняли Закон о статусе медработника, в котором были закреплены дополнительные выплаты специалистам. В настоящее время ежемесячные выплаты получают 278 молодых специалистов – это фельдшеры, участковые терапевты и педиатры. Также по 1 тысяче за каждого молодого специалиста в течение первого года работы получают 418 наставников.

Таким образом на реализацию новых мероприятий закона из краевого бюджета за три года будет направлено около 1,5 млрд рублей.

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